India: ministro Esteri in Thailandia domani e dopodomani per riunioni Asean, Eas e Mgc

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita in Thailandia, a Bangkok, domani e dopodomani (primo e 2 agosto), per partecipare alla riunione ministeriale Asean-India, alla nona riunione dei ministri degli Esteri del Vertice dell’Asia orientale (Eas), al 26mo Forum regionale dell’Asean (Arf) e alla decima riunione ministeriale della Cooperazione Mekong Gange (Mgc). Il responsabile della diplomazia di Nuova Delhi, inoltre, avrà una serie di incontri bilaterali a margine degli appuntamenti multilaterali. Gli impegni rientrano nella politica indiana “Act East”, incentrata sull’Asia orientale. (segue) (Inn)