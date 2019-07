India: ministro Esteri in Thailandia domani e dopodomani per riunioni Asean, Eas e Mgc (3)

- Sempre domani si riuniranno anche i ministri degli Esteri della Cooperazione Mekong Gange; a presiedere i lavori saranno l’indiano Jaishankar e il cambogiano Prak Sokhonn. Della Mgc fanno parte sei paesi – Cambogia, Laos, India, Myanmar, Thailandia e Vietnam – che cooperano in quattro aree: turismo, cultura, istruzione e trasporti. La riunione farà il punto sulla cooperazione pragmatica, adotterà il piano d’azione per il quadriennio 2019-2022 e discuterà iniziative commemorative in vista del ventesimo anniversario dell’organizzazione, che cadrà l’anno prossimo. (segue) (Inn)