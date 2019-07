India: ministro Esteri in Thailandia domani e dopodomani per riunioni Asean, Eas e Mgc (4)

- Il 2 agosto, in mattinata, è in programma il Vertice dei ministri degli Esteri dell’Asia orientale, in preparazione del summit dei capi di Stato e di governo che si terrà il 4 novembre, sempre a Bangkok. Si discuterà dell’attuazione del Piano d’azione di Manila 2018-2022 e della Dichiarazione di Phnom Penh sulle iniziative di sviluppo adottata dai leader nel 2012. Saranno discusse anche questioni regionali e internazionali e misure per il rafforzamento dell’Eas come piattaforma di confronto sui temi della sicurezza e dell’economia. Nel pomeriggio sarà la volta del Forum regionale dell’Asean, che si concentrerà sui programmi e le attività congiunti per rafforzare la cooperazione e costruire fiducia. (Inn)