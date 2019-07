Sanità: Zingaretti, spero che istituto commissariamento sia superato

- “A livello nazionale, il mio auspicio è che con il nuovo Patto per la salute, si introducano nuovi elementi normativi per superare un istituto come quello del commissariamento, puntando con maggior forza ed equilibrio sulla riqualificazione dei sistemi sanitari regionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenendo al Consiglio straordinario sulla sanità. “La Regione Lazio si farà promotrice di un'iniziativa politica su questo fronte – ha aggiunto il governatore - così come vigileremo con la massima attenzione perché sia scongiurata ogni ipotesi di taglio alla sanità. Anzi, continueremo a chiedere con forza, assieme alle altre Regioni, che le risorse vengano portate al livello degli altri paesi europei, perché il rischio che venga compromesso l'enorme sforzo di questi anni rimane sempre concreto e significherebbe arretrare su alcune importantissime conquiste - come, ha concluso Zingaretti - la capacità di assistere e curare meglio le persone, su cui in questi anni il Lazio ha fatto passi da gigante”.(xcol2)