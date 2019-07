Difesa: Turchia avrà “controllo completo” degli S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia avrà un controllo “completo” delle sue batterie del sistema di difesa russo S-400. Lo ha assicurato oggi Ismail Demir, presidente delle Industrie della difesa (Ssb), ripreso dal quotidiano “Daily Sabah”. L’alto funzionario turco ha risposto alle preoccupazioni esplicitate nelle ultime settimane dagli Stati Uniti, che hanno deciso di sospendere la Turchia dal programma di sviluppo dei caccia multiruolo F-35 a causa di una presunta incompatibilità con gli S-400. Tuttavia, ha osservato Demir, Washington “non ha dato alcuna spiegazione tecnica a sostegno della propria tesi”. “Crediamo che le ragioni di questa decisione saranno messe in discussione non solo dagli Stati Uniti, ma anche da altri partner”, ha spiegato il presidente delle Industrie della difesa. Demir ha anche reso noto che la Turchia sta lavorando sullo sviluppo di un sistema di difesa missilistica equivalente all’S-400 ma con “caratteristiche migliori”, in particolare gli Hisar a media e bassa altitudine (prodotti da Roketsan e Aselsan) e i Siper a lungo raggio (prodotti da Ssb in cooperazione con Sage, Aselsan e Roketsan). Tali sistemi dovrebbero essere consegnati alle forze armate a partire dal 2021.(Tua)