Milano: Cciaa, cresce l'economia a traino di nuove imprese, export e turismo

- A Milano cresce l'economia al traino di nuove imprese, export, lavoro, apertura internazionale, turismo, ma frena l'occupazione. Sono 384 mila le attive tra Milano, Monza Brianza e Lodi a giugno 2019, pari a 3 mila imprese in più rispetto a giugno 2018, +1 per cento. È quanto emerge dal Rapporto Milano produttiva 2019, giunto alla 29esima edizione a cura del Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che include anche l'analisi dei territori di Monza Brianza e Lodi. Bene l'attrazione degli investimenti esteri, il dato al 2018 è di un business da 245 miliardi creato dalle oltre 5 mila imprese internazionali con 520 mila addetti che hanno investito nei tre territori, operatori che crescono del 16,4 per cento in sei anni - dal 2012 al 2018 - a Milano, del 7 per cento a Monza. In particolare è positiva l'apertura internazionale di Milano, l'export nei primi tre mesi del 2019 vale 11 miliardi, +1 per cento in un anno e nel 2018 è stato di 44 miliardi, + 6,4 per cento rispetto all'anno precedente. Trainante, soprattutto per Milano il ruolo del turismo, con una crescita dal 2010 al 2017 del 27 per cento per la spesa dei turisti stranieri, pari a 3,5 miliardi e con viaggiatori in crescita tra il 2010 e il 2018 del 35 per cento, con 7,7 milioni di arrivi. (segue) (Com)