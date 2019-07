Milano: Cciaa, cresce l'economia a traino di nuove imprese, export e turismo (2)

- Crescono gli arrivi del 24 per cento a Monza con 533 mila e del 9 per cento a Lodi con 140 mila. Sono maggiori le possibilità di lavoro, con una minore disoccupazione, al 6 per cento rispetto al 10 per cento nazionale, anche per i giovani con il 16,6 per cento a Milano, 15,4 per cento a Monza e Brianza, 12,8 per cento a Lodi, rispetto al dato nazionale del 24,8 per cento. Frena però l'occupazione, a Milano, si può osservare un aumento di poco superiore allo zero (+0,3 per cento), dato che interrompe un triennio di variazioni positive annue che si collocavano intorno al 2 per cento. In valori assoluti, si tratta di 5 mila unità in più nell'anno, che portano gli occupati complessivi della provincia alla quota di 1,466 milioni, un terzo del totale lombardo. "L'economia di Milano - commenta Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - cambia progressivamente volto ma è in buona salute. L'export fa da traino e il turismo cresce ancora, in particolare quello internazionale. Un trend destinato a consolidarsi con la vittoria delle Olimpiadi 2026 e la valorizzazione dei grandi eventi. Allo stesso tempo vanno rafforzati gli strumenti a sostegno delle tante micro e piccole imprese penalizzate dai veloci e imprevedibili cambiamenti del mercato e delle tecnologie". (Com)