Carabiniere ucciso: Brugiatelli, non sono né pusher né informatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi addentro nei fatti della notte tra il 25 e il 26 luglio, ma desidero chiarire che non sono un intermediario di pusher né, tanto meno, un informatore delle forze dell'ordine". Lo ha affermato Sergio Brugiatelli, la vittima del furto avvenuto a Trastevere, in una nota diffusa dal suo legale Andrea Volpini. "In questi giorni e notti passate pensando alla tragedia che ha distrutto la famiglia del carabiniere che mi ha salvato la vita, ho letto e sentito dai media sulla vicenda curiose e false ricostruzioni che proseguono anche dopo la conferenza stampa degli inquirenti". (xcol4)