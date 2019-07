Sicurezza: Bernini (Fi): vicina a Meloni, finito l’incubo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto dello stalker di Giorgia Meloni "è la fine di un incubo e anche la riprova che una buona legge è in grado di garantire un maggior grado di protezione alle vittime". Lo dichiara, in una nota, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia la Senato. "Un grazie dunque alle forze dell’ordine, nella speranza che uno stalker così pericoloso, sia messo per lungo tempo in condizione di non nuocere. A Giorgia Meloni e a sua figlia un pensiero affettuoso per il pericolo scampato", conclude Bernini. (Com)