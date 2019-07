Sanità Lazio: Asl Roma 5 aderisce a manifesto interreligioso dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definire i diritti e garantire, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto religioso e spirituale per chi si trova nella fase finale della vita in strutture sanitarie. È questo l’obiettivo del "Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita" al quale aderisce anche la Asl Roma 5. Il documento, presentato da Alessandro Bazzoni in rappresentanza della Asl Roma 1, tra i promotori del Manifesto, è un importante punto di arrivo di un percorso pienamente condiviso con le confessioni religiose che rende possibile la trasformazione dei nove diritti sottoscritti in procedure operative. Nel mese di aprile al Manifesto è stato attribuito un prestigioso Riconoscimento internazionale: il Second Prize della "World Interfaith Harmony Week", evento annuale istituito con risoluzione delle Nazioni Unite nel 20IO su proposta del Re Abdullah di Giordania, per promuovere il dialogo interreligioso e la reciproca comprensione tra le diverse tradizioni di fede o di pensiero, fondamentali per una cultura della pace. Il gruppo promotore è costituito da Asl Roma 1, Gmc - Università Cattolica del Sacro Cuore e Tavolo interreligioso di Roma. Hanno aderito al manifesto: Centro Islamico Culturale d'Italia, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, Hospice Villa Speranza – Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Unione Buddhista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Unione induista italiana, Unione Italiana Chiese cristiane avventiste del Settimo Giorno, Vicariato di Roma, Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), Csv Lazio (Centro Servizio per il volontariato), Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, un Operatore Socio Sanitario in rappresentanza della categoria, Fnopi, Fiaso, Federsanità-Anci e da oggi anche Asl Roma 5.(Com)