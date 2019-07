Difesa: firmato protocollo d'intesa tra Esercito e Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, e il generale di Corpo d'armata Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell'Esercito, hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa volto a regolare e coordinare l'attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e civile dell'Esercito italiano e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali. In base a tale protocollo, come riferisce un comunicato stampa, dal primo novembre sarà istituito presso la direzione provinciale Inps di Chieti il "Polo nazionale Esercito" che accentrerà tutte le prestazioni Inps a favore del personale dell'Esercito, attualmente in carico alle singole direzioni provinciali dell'Istituto. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti all'Esercito Italiano che alla data del primo novembre non risulteranno aver presentato all'Inps domanda di prestazioni pensionistiche. (segue) (Com)