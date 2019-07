Istat: Confcommercio, l'economia italiana è bloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti dati, una sola conclusione: l’economia italiana è bloccata. Secco il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat, pubblicati oggi. E rincara, sottolineando che "l’assenza di spunti concreti per una ripresa solida a breve termine, impone di collocare la variazione del Pil 2019 tra il -0,1 per cento e il +0,1 per cento, quindi al di sotto delle attese governative (+0,2 per cento)". "L’assenza d’inflazione - prosegue la nota di Confcommercio - è un ulteriore segnale della scarsa dinamicità dei consumi, l’unica leva, soprattutto in questo momento di incertezza sul futuro degli scambi internazionali, che potrebbe ridare un minimo di slancio. D’altra parte, la stabilità dei prezzi costituisce ancora il principale sostegno al potere d’acquisto che, però, senza crescita, non può svilupparsi adeguatamente. Anche l’inflazione nella media del 2019 difficilmente arriverà all’1 per cento. Componente in volume e componente nominale del Pil contribuiscono a peggiorare i parametri rilevanti della finanza pubblica". (segue) (Com)