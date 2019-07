Istat: Confcommercio, l'economia italiana è bloccata (2)

- Per Confcommercio, "anche la presenza di un quadro del mercato del lavoro sostanzialmente favorevole non è sufficiente a supportare aspettative di ripresa. Sono mesi, infatti, che l’occupazione sembra seguire percorsi non direttamente collegati alle dinamiche produttive in atto. Se, fino ad oggi, gran parte dell’evoluzione era spiegata dalla permanenza sul lavoro di coloro che ancora non avevano i requisiti richiesti dalla Legge Fornero, è possibile che, con il pieno dispiegarsi degli effetti derivanti da Quota 100, si torni a dinamiche più coerenti con l’evoluzione dell’economia reale". "In quest’ottica - conclude l’Ufficio Studi - è necessario che la prossima legge di bilancio metta in campo strumenti adeguati in grado di favorire, almeno nel 2020, una crescita che si avvicini all’1 per cento. Eventuali interventi sull’Iva, comprese fantasiose ipotesi di “rimodulazione”, peggiorerebbero rapidamente la già fragile situazione attuale". (Com)