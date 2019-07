Migranti: Macron, alcuni naufraghi Gregoretti in Francia, Parigi fedele a principi solidarietà

- E' stata trovata una soluzione europea per le donne e gli uomini bloccati sulla nave Gregoretti. Lo scrive su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo dell'Eliseo aggiunge: "Saranno sbarcati in Italia e poi accolti in sei paesi, tra cui la Francia. Il nostro paese - rimarca il presidente Macron - è fedele ai suoi principi: responsabilità, solidarietà e cooperazione europea". Il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, pochi minuti prima aveva infatti annunciato che il problema era stato "risolto", senza tuttavia rinunciare a una nota polemica: "Avevo chiesto qualche giorno per risvegliare le coscienze, perché sono tutti bravi e buoni coi porti degli altri. Non siamo - aveva precisato - il campo profughi d’Europa. Non so se mi consterà un altro tentato processo, ma ho le spalle grosse. Ora comunque, problema risolto: nelle prossime ore darò autorizzazione allo sbarco perché abbiamo avuto la certezza che non rimarranno a carico dei cittadini italiani che già hanno i loro problemi".(Rin)