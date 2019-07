Commercio: Raggi, su ambulanti linea unica con Mise, delocalizzazioni vanno avanti

- Le associazioni di categoria che rappresentano il commercio su area pubblica da mesi chiedono l'interruzione del processo di delocalizzazione avviato dal Campidoglio. Nell'ambito di queste istanze si sono tenuti diversi tavoli di confronto al Mise, tra sindacati e rappresentanti del governo. Tuttavia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, assicura che la delocalizzazione va avanti e che la linea coincide con quella del Mise. A margine del sopralluogo in viale Regina Elena per verificare lo spostamento in via Lancisi delle bancarelle Raggi ha spiegato: "Con il Mise siamo in ottimi rapporti. La linea di Roma è molto chiara e si va avanti con le delocalizzazioni. Il commercio ambulante nasce per portare questa attività nelle sedi in cui non c'è il commercio in sede fissa. Nel corso degli anni questa funzione è stata sostanzialmente annullata e troviamo i banchi nelle stesse strade su cui insistono i negozi. Questo crea una concorrenza sleale che non vogliamo e non possiamo accettare. C'è la massima tutela per gli ambulanti che hanno le carte in regola ma bisogna collocarli nei luoghi consoni, dove non si intralcia il passaggio, non si crea concorrenza sleale. Se la linea con il Mise sia unica? Assolutamente sì".(Rer)