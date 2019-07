Roma: Rampelli (Fd'I), su vincolo a Terme di Caracalla abbiamo vinto

- "Al ministro Bonisoli la gratitudine per aver impedito che si realizzasse lo scempio terribile nell'area archeologica più bella ed evocativa del mondo. Ha dimostrato tempestività e rispetto del ruolo specifico di titolare del ministero, due qualità alle quali non siamo abituati visti gli orrori autorizzati, tollerati o silenziati dei ministri precedenti". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Chiediamo un piccolo sforzo in più: vincolare tutto il centro storico di Roma, come rafforzativo rispetto alle indicazioni del Piano regolatore e alle sue sempre possibili modifiche, visto che lo stesso è integralmente tutelato dall'Unesco, riservando i vincoli puntuali su singoli edifici e aree per tutto quanto si trovi al di fuori del suo perimetro".(Com)