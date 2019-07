Speciale energia: stampa greca, governo cipriota approva concessioni a Eni e Total per nuove perforazioni

- Il governo cipriota ha approvato, durante una riunione nella giornata di lunedì, di concedere al consorzio formato dalle compagnie energetiche Eni e Total il blocco 7 della Zona economica esclusiva (Zee) per attività esplorativa alla ricerca di idrocarburi. Lo ha riferito ieri il quotidiano di Atene “Kathimerini”, secondo cui l’esecutivo di Nicosia ha dato il via libera ad altre nove perforazioni a largo delle sue coste nei prossimi due mesi. L’approvazione della concessione del blocco 7, riporta la testata, arriva in seguito alle recenti indicazioni del ministro dell'Energia cipriota Giorgos Lakkotrypis, secondo cui era in corso un accordo. (Gra)