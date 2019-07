Speciale energia: Congo-Kinshasa, siglati accordi per costruzione centrale Ruzizi III

- I governi di Repubblica democratica del Congo (Rdc), Burundi e Ruanda hanno siglato una serie di accordi con la Banca mondiale, l'Unione europea, l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), la Banca europea per gli investimenti (Bei), l’lstituto di credito per la ricostruzione (Kfw) per la costruzione della centrale idroelettrica di Ruzizi III, al confine fra i tre paesi. In base agli accordi, secondo quanto riporta il sito web congolese “Actualite”, i donatori finanzieranno il progetto per un importo di 400 milioni di euro (sui circa 650 milioni complessivi del progetto). Gli studi tecnici della centrale, che avrà una capacità di 147 megawatt (Mw), sono stati avviati nel 2008 dall'Ue e dalla Bei. I lavori della centrale inizieranno nel 2021 e dureranno cinque anni. Ulteriori studi sono previsti per aumentare la capacità produttiva dell’impianto a 200 Mw. Il progetto va ad aggiungersi alle centrali elettriche Ruzizi I e II furono, costruite rispettivamente nel 1958 e nel 1989 nel bacino del lago Kivu. (Res)