Speciale energia: Repubblica Ceca, premier Babis modifica linea su neutralità CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha annunciato un cambio di linea del suo governo nei confronti della cosiddetta neutralità carbonica, che l'Unione europea vorrebbe raggiungere entro il 2050. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk". Soltanto un mese fa, presente a un summit Ue, Babis aveva descritto l'obiettivo come insensato, domandandosi perché una simile decisione debba essere presa con 31 anni d'anticipo. Ora invece il premier si mostra più possibilista, indicando che l'esecutivo ceco sta studiando come acquisire fondi aggiuntivi per far fronte all'obiettivo, che richiederà miliardi di corone di investimenti. Babis evidenzia il bisogno di coinvolgere paesi extraeuropei nella discussione sul rispetto dell'accordo di Parigi, a partire da Cina, Russia e Stati Uniti. (Vap)