Speciale energia: ministro cipriota Lakkotrypis, licenza per blocco 7 a Eni-Total rafforza loro posizione

- La decisione del governo di Nicosia di affidare la licenza per le attività di esplorazione degli idrocarburi nel blocco 7 della Zona economica esclusiva (Zee) al consorzio composto dall'italiana Eni e dalla francese Total rafforzerà la posizione delle due aziende nell'offshore dell'isola. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia cipriota, Giorgos Lakkotrypis, commentando la decisione di lunedi dell'esecutivo di Nicosia. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Cyprus Mail", il ministro ha affermato, nel corso di un intervento ieri al Centro per le conferenze di Philoxenia, che la cornice di cooperazione tra Cipro e le due aziende energetiche straniere è stata coltivata su iniziativa del presidente Nicos Anastasiades e dei vertici di Eni e Total. Lakkotrypis ha inoltre affermato che a Total sono state concesse le licenze anche per i blocchi 2, 3, 8 e 9 della Zee cipriota, nei quali già era presente anche Eni. Total, ha indicato Lakkotrypis, riceverà dall'Eni una quota del 20 per cento nei blocchi 2 e 9; il 30 per cento nel blocco 3; e il 40 per cento nel blocco 8. "Crediamo che questo accordo rafforzerà il consorzio sia in termini tecnici ed economici, che geopolitici", ha affermato Lakkotrypis evidenziando che ciò aiuterà inoltre a garantire la continuità delle attività esplorative. Il governo di Nicosia ha inoltre concesso un'estensione di 12 mesi per le licenze nei blocchi 2, 3, 8, 9 e 11. "La Repubblica di Cipro sta andando avanti con i suoi piani energetici", ha dichiarato il ministro ricordando anche che, riguardo le provocazioni turche nell'area, "Nicosia ha preso azioni diplomatiche ed a livello legale". (Res)