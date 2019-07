Speciale energia: Germania, importazioni energia superano esportazioni per la prima volta in cinque anni

- Nel primo semestre del 2019, le importazioni di energia della Germania hanno superato le esportazioni per la prima volta in cinque anni. È quanto reso noto ieri dall'Associazione federale dell'industria energetica (Bdew), come riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”. In particolare, nei primi sei mesi dell'anno, il surplus delle esportazioni di energia della Germania è diminuito di 2,8 miliardi di chilowattora a poco più di 21 miliardi di chilowattora rispetto allo stesso periodo del 2018. (Geb)