Speciale energia: Albania, premier Rama, stop a licenze per piccoli impianti idroelettrici

- Il premier albanese Edi rama ha annunciato ieri che non saranno più concesse licenze per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici dalla potenza fino a 2 Megawatt. "Basta con l'isteria di usufruire anche dei ruscelli. Questi tipi di impianti non stanno facendo altro che danneggiare la natura", ha dichiarato Rama in una conferenza stampa. Il premier ha ricordato che dopo un minuzioso processo di verifica sia della documentazione che dello stato di realizzazione degli investimenti di 314 impianti elettrici, previsti da 170 contratti, che però non sono stati messi ancora in funzione, sono state revocate 27 licenze concesse per la costruzione di 80 impianti idroelettrici. Durante la verifica, come spiegato in precedenza dal ministero dell'Energia, si sarebbero identificati tre tipologie di progetti, a seconda delle problematiche riscontrate. Nel primo gruppo, sono stati inclusi 153 impianti, previsti da 101 contratti, i cui lavori non sono stati ancora conclusi, ma i cui termini contrattuali non sono stati ancora scaduti. In questo caso alle società che stanno investendo sarà ribadita la necessità del rispetto dei termini contrattuali e saranno messe in evidenza le violazioni costatate e le relative penalità. Nella seconda categoria invece sono stati inclusi gli impianti idroelettrici in via di costruzione, ma che i termini contrattuali per la realizzazione dell'opera e' scaduta. Si tratta di 84 centrali idroelettriche, previste da 32 contratti. Tra le problematiche riscontrate, i ritardi legati a causa delle burocrazie amministrative. In questo caso, le autorità hanno deciso di rivedere, insieme alle società interessate, i termini contrattuali e stabilire nuove scadenze. Nel caso di ritardi dovuti a fattori legati esclusivamente all'investitore, le autorità hanno fatto sapere che saranno adottate le penalità previste dalla legge, fino alla revoca definitive della licenza. Nella terza categoria degli impianti idroelettrici passati al setaccio sono state incluse quelle pratiche in cui si sono verificati gravi violazioni e i lavori per la realizzazione degli impianti non sono per niente iniziati. Si tratta in tutto di 27 contratti, secondo i quali è prevista la costruzione di 80 centrali idroelettriche. In questo caso, la posizione delle autorità è ferma e quindi si procederà con la revoca della licenza, come previsto nel caso della violazione del contratto. (Alt)