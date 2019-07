Sanità Lazio: Parisi, Regione non è uscita da commissariamento, Zingaretti ha perso occasione

- "Zingaretti in consiglio ha raccontato solo la propria versione dei fatti, ma la verità è che la Regione Lazio non è affatto uscita dal commissariamento. Sono due anni che annuncia l'uscita dal commissariamento, tanto che su questo ha giocato la sua campagna elettorale che l'ha portato prima alla guida della Regione poi alla guida del Pd. Ma non è vero". Così Stefano Parisi, portavoce del centrodestra in Consiglio regionale del Lazio, intervenendo durante il consiglio straordinario sulla sanità. "L'entusiasmo e l'enfasi sui risultati contabili raggiunti, che Zingaretti ha manifestato nel suo intervento di oggi, non corrispondono al sentimento della popolazione del Lazio che soffre per una sanità fortemente inefficiente. Al di là di quella che sarà la decisione del governo non possiamo non prendere atto che il commissariamento è stata un'occasione persa". (segue) (Com)