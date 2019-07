Sanità Lazio: Parisi, Regione non è uscita da commissariamento, Zingaretti ha perso occasione (2)

- "I poteri straordinari in capo a Zingaretti – prosegue Parisi – sono stati utilizzati guardando solo al pareggio di bilancio, raggiunto esclusivamente attraverso entrate straordinarie (tasse e trasferimenti straordinari dal Governo) e tagliando i costi (personale e servizi). Questo ha portato ad un peggioramento dei servizi con liste d'attesa interminabili e pronto soccorso devastati da un afflusso insopportabile di pazienti, e a un deficit strutturale in gran parte delle aziende ospedaliere. Al contrario, Zingaretti avrebbe potuto riorganizzare il servizio aumentando la produttività e disintermediando nei presidi territoriali e nelle strutture per i cronici il costoso sistema ospedaliero. Quindi più servizi, più tecnologia, più produttività, più entrate e maggiore qualità nell'organizzazione del servizio. L'eventuale uscita del commissariamento – conclude Parisi – non sia l'occasione per sfamare gli appetiti lottizzatori della politica, ma un momento per presentare un vero piano strategico di rilancio in cui siano definiti con chiarezza obiettivi e strumenti di rilancio". (Com)