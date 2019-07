I fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: Lowcock (Onu), a Idlib si rischia la più grave catastrofe umanitaria del secolo - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve “fermare definitivamente lo spargimento di sangue a Idlib”, governatorato della Siria nord-occidentale, dove da mesi infuriano i combattimenti tra governativi e ribelli. Altrimenti, “si rischia la più grande catastrofe umanitaria del 21mo secolo”. È quanto ha affermato il sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza dell'Onu, Mark Lowcock, intervenendo ieri, 30 luglio, al Consiglio di sicurezza. Lowcock ha accusato l'organo esecutivo delle Nazioni Unite di aver “respinto tutti i precedenti avvertimenti e richieste” riguardo la situazione a Idlib, così come di “non aver fatto niente per 90 giorni mentre il massacro continua sotto i loro occhi”. Rivolgendosi direttamente ai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di sicurezza, Lowcock ha dichiarato: “Volete soltanto continuare a scrollare le spalle o volete ascoltare i bambini di Idlib e fare qualcosa?”. (segue) (Res)