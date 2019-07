I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: delegazione olandese in Kurdistan, focus su economia e relazioni con Baghdad - Una delegazione olandese guidata dall'ambasciatore in Iraq, Matthijs Wolters, ha incontrato oggi i principali leader curdi iracheni per colloqui sullo sviluppo economico e le relazioni tra Erbil e Baghdad. "Il governo olandese è ansioso di continuare a sostenere l'Iraq e la regione del Kurdistan", ha dichiarato Wolters, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della presidenza curda. Da parte sua, il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha evidenziato la volontà del Kurdistan di "sviluppare ulteriormente le relazioni con i Paesi Bassi”, informando il diplomatico europeo dell'attuale fase delle relazioni Erbil-Baghdad. “La sicurezza dell'Iraq è nell'interesse del Kurdistan", ha spiegato il presidente Barzani. Nell’incontro con il primo ministro Masrour Barzani, cugino di Nechirvan, Wolters si è congratulato con il leader curdo per la sua recente elezione a capo del governo regionale e ha ribadito il desiderio del suo paese di rafforzare le relazioni con la regione autonoma curda. I colloqui hanno toccato anche il tema della collaborazione economica e, a tal riguardo, l'ambasciatore ha espresso la disponibilità del suo paese a investire nel settore agricolo del Kurdistan. Da parte sua, il premier Barzani ha elogiato i Paesi Bassi per il suo sostegno fornito alla regione, in particolare nel campo dell'addestramento militare dei combattenti Peshmerga. (segue) (Res)