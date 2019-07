I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Cina-Iran: delegazione Partito Comunista incontra rappresenti iraniani per rafforzamento relazioni - Song Tao, capo del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), ha guidato una delegazione in visita in Iran dal 28 al 30 luglio, su invito del Consiglio di discernimento della convenienza dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che durante la sua visita di tre giorni, Song ha tenuto una serie di incontri con alti funzionari iraniani, tra cui il presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, il presidente del Consiglio di discernimento delle opportunità, Sadeq Larijani, e il segretario del Consiglio di discernimento delle opportunità, Mohsen Rezaee. Song ha inoltre avuto un colloquio con il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, il vicepresidente per la scienza e la tecnologia, Sorena Sattari, e il segretario generale del Partito della coalizione islamica iraniana, Asadollah Badamchian. (Res)