Grecia: parlamento toglie immunità a ex ministro Sanità Polakis

- Il parlamento greco ha deciso oggi di togliere l'immunità parlamentare all'ex ministro della Sanità, Pavlos Polakis. Il voto del parlamento di Atene apre la strada per l'inchiesta giudiziaria nei confronti di Polakis, accusato dal governatore della Banca centrale Yannis Stournaras di aver registrato una loro conversazione telefonica senza il consenso. Polakis, ex ministro del governo di Alexis Tsipras, è inoltre accusato di calunnie nei confronti dei vertici dei sindacati del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Keelpno). I deputati del partito di opposizione Syriza sono usciti dall'aula dopo il discorso dell'ex ministro, il quale ha definito il voto odierno "un atto di persecuzione politica" per coprire la corruzione presente dentro Keelpno. (Gra)