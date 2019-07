Lavoro: Durigon (Lega), grazie a Quota 100 ricambio generazionale effettivo (2)

- Durigon quindi annuncia: "Da domani, poi, potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego. Si calcola che tra luglio e settembre circa 34 mila persone usciranno dal mondo del lavoro per lasciare spazio a nuovi occupati. Quando quindi avremo il turn over anche del pubblico impiego i dati sull'occupazione miglioreranno ulteriormente. Quota 100 - conclude - non solo ha permesso di far andare meritatamente in pensione migliaia di italiani ma sta liberando concretamente nuovi posti di lavoro per i giovani che fino a ieri avevano avuto le porte del lavoro sempre chiuse. Promessa mantenuta". (Com)