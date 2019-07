Imprese: Polo Sace Simest annuncia due nuovi finanziamenti agevolati per le Pmi

- Il Polo Sace Simest, Gruppo Cdp, lancia due nuovi strumenti dedicati alle aziende italiane – soprattutto Pmi – che puntano a crescere attraverso l’internazionalizzazione. Si tratta di due finanziamenti agevolati a valere su risorse che Simest – società presieduta da Salvatore Rebecchini e guidata da Alessandra Ricci – gestisce per conto del ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto riferisce un comunicato. “E-Commerce”, grazie al quale le imprese possono sfruttare le potenzialità del commercio elettronico per aumentare le vendite, realizzando direttamente la propria piattaforma informatica o utilizzandone una di proprietà di terzi. Nel primo caso l’importo massimo finanziabile è pari a 300 mila euro, nel secondo a 200 mila euro. La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui uno di pre-ammortamento (pagamento dei soli interessi). (segue) (Com)