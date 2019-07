Imprese: Polo Sace Simest annuncia due nuovi finanziamenti agevolati per le Pmi (2)

- Il “Temporary Export Manager” (Tem) consente l’inserimento in azienda di una figura professionale specializzata che per il periodo di tempo necessario svilupperà il progetto di crescita internazionale individuato. L’importo massimo finanziabile è pari a 150 mila mila euro, la durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. I nuovi prodotti si affiancano ai già operativi Finanziamenti per la redazione di studi di fattibilità, la partecipazione a fiere extra Ue e l’apertura di strutture commerciali all’estero: nei primi sei mesi del 2019 questa famiglia di strumenti – che presenta un tasso agevolato (dal primo agosto pari allo 0,085 per cento annuo) - ha già supportato l’internazionalizzazione di 433 piccole e medie imprese, con una crescita del 18 per cento rispetto al 2018. Con “E-Commerce” e “Tem” il Polo Sace Simest arricchisce l’offerta digitale dedicata alle Pmi. (segue) (Com)