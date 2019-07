Imprese: Polo Sace Simest annuncia due nuovi finanziamenti agevolati per le Pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai finanziamenti agevolati: le “Garanzie Finanziarie” in sinergia con le banche facilitano le imprese nell’accesso al credito per sostenere le proprie attività sui mercati esteri; il servizio “Valutazione Azienda” consente alle imprese di conoscere l’affidabilità dei partner commerciali; per le aziende esportatrici “Export Up” offre un’assicurazione del credito interamente digitale; con il “Recupero Crediti” insoluti Sace Simest gestisce per conto dei clienti tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e procedure concorsuali; grazie al “Factoring”, le aziende possono trasformare i crediti in liquidità; infine il programma "Education to Export" offre dei percorsi digitali personalizzati in base al grado di preparazione all’export. Per supportare le imprese nella scelta dello strumento digitale più adatto, il Polo Sace Simest ha di recente messo a loro disposizione un team di 12 export coach, professionisti con competenze digitali e commerciali, con il mandato specifico di orientare e accompagnare le Pmi nell'accesso alle soluzioni Sace Simest, online e offline, in affiancamento alla rete domestica. (Com)