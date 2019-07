Toscana: approvato a maggioranza il Defr 2020

- Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2020, quadro finanziario che conta risorse in bilancio di circa 3miliardi e 750milioni nel triennio: 1,35miliardi nel 2019, 1,2miliardi nel 2020 e 2021. Sono stati 20 i voti favorevoli dalla maggioranza: Partito democratico; gruppo misto/Art.1-Mdp; 12 i voti contrari dalle opposizioni: Lega; M5s; Forza Italia; Sì-Toscana a sinistra; Fratelli d’Italia; gruppo misto/Tpt. L’atto è stato votato con appello nominale. Successivamente sono state messe al voto le proposte di risoluzione collegate. La Lega si è astenuta. Tutte respinte quelle presentate dal Movimento 5 stelle: puntavano, tra l’altro, a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di un polo tecnologico del distretto lapideo; a predisporre accordi di programma per i distretti produttivi orafo e florovivaistico; per una efficiente e costante manutenzione stradale di competenza regionale; a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese startup innovative; a relazionare ogni tre mesi al Consiglio sull’avanzamento delle opere infrastrutturali nei porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara. Giacomo Giannarelli (M5s), che su ciascuno degli atti di indirizzo ha chiesto il voto elettronico, ha dichiarato: “Anche su richieste di buonsenso e senza impegno economico e finanziario, si registra l’opposizione della maggioranza”. (Ren)