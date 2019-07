Energia: Azerbaigian, in aumento versamenti Socar nel bilancio statale

- Nella prima metà del 2019 la compagnia petrolifera statale Azerbaigian Socar ha versato oltre 741,3 milioni di manati (392 milioni di euro) al bilancio statale dell'Azerbaigian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”. Questa cifra è del 2,7 per cento, pari a 19,7 milioni di manati (10,4 milioni di euro), in più rispetto al medesimo periodo del 2018. L'anno scorso, il 94 per cento dei ricavi dell'azienda rappresentava i mercati esteri, mentre nel 2009 questa cifra è stata del 34 per cento. La società continua a esplorare opportunità per un'ulteriore espansione del business in diversi segmenti all'estero. Socar è attiva in Georgia, Turchia, Ucraina, Romania, Svizzera e Austria. (Res)