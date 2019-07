Aeroporti: Enac chiede ad Avvocatura ritiro ricorso contro annullamento Via scalo Firenze

- L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha richiesto all’Avvocatura dello Stato "di ritirare l’appello, erroneamente presentato dall’Ente, avverso la sentenza del Tar Toscana con la quale è stato disposto l’annullamento della Valutazione di impatto ambientale (Via) in merito al Master Plan dell’Aeroporto di Firenze". "Decisione disposta - precisa la nota dell'Enac - in quanto l’impugnazione era relativa ad un atto non emanato dall’Ente". (Com)