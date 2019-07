Siria: ministri Esteri russo e turco discutono ulteriore coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha incontrato l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per discutere le misure per un migliore coordinamento delle azioni in Siria. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. L'incontro si è svolto a margine degli eventi ministeriali dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) a Bangkok. "Le parti hanno discusso in dettaglio delle misure per rafforzare il coordinamento delle azioni in Siria, in particolare quelle relative alla lotta contro il terrorismo, al processo di risoluzione politica basato sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed alle decisioni del Congresso nazionale per il dialogo siriano", si legge nel comunicato del ministero. I ministri russo e turco hanno espresso la speranza che la Commissione costituzionale siriana inizi a lavorare in tempi brevi. Lavrov e Cavusoglu hanno confermato il loro impegno a sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali ed hanno discusso delle prospettive di cooperazione bilaterale.(Res)