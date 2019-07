Repubblica Ceca: vicepremier Hamacek critica proposta bilancio

- Il progetto di bilancio per l'anno prossimo è una forma di liquidazione per i ministeri guidati da esponenti del Partito socialdemocratico (Cssd), che non può dare il suo assenso a una cosa simile. Lo ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa Jan Hamacek ,vicepremier e leader del Cssd, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". A cinque ministri socialdemocratici dell'attuale governo mancherebbero oltre 20 miliardi di corone (quasi 800 milioni di euro) per poter realizzare le promesse dell'esecutivo. Di questi, 5-6 miliardi di corone sono rivendicati dal ministero dell'Interno, guidato dallo stesso Hamacek, che spera di riuscire a negoziare maggiori fondi con il ministro delle Finanze, Alena Schillerova. (Vap)