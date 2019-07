Egitto: nuove tariffe negli aeroporti, lasciare il paese costa 25 dollari

- Il ministero egiziano dell'Aviazione civile ha introdotto oggi una nuova tariffa per i visitatori che lasciano il paese nordafricano. "Ogni passeggero in partenza dall'Egitto a bordo di un volo regolare o charter deve pagare 25 dollari", si legge su un decreto pubblicato dalla Gazzetta ufficiale, mentre "i passeggeri dei voli interni pagheranno 5 dollari ciascuno". Il decreto afferma che le nuove tariffe servono a finanziarie i servizi negli aeroporti del paese delle piramidi. "I passeggeri dovranno anche pagare 2 dollari supplementari ciascuno per lo sviluppo di misure e sistemi di sicurezza negli aeroporti egiziani, mentre i passeggeri all'aeroporto di Sharm Sheik pagheranno 4 dollari ciascuno". Il ministero egiziano ha aumentato anche le tariffe di sbarco, accoglienza e attesa del 15 per cento. (Cae)