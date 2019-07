Roma: Codacons, bene stop Mibac a fast food a Caracalla, sia sanzionato chi aveva autorizzato

- Con la sua decisione il Mibac ha accolto in pieno le richieste del Codacons che, come annunciato nei giorni scorsi, si era attivato per impugnare al Tar gli atti del Comune che autorizzavano l’apertura di un fast food alle Terme di Caracalla. Lo afferma in una nota l'associazione dei consumatori, da subito scesa in campo contro il progetto del McDonald’s a Caracalla. "Il ministero ha accolto le nostre richieste e impedito un’opera che avrebbe deturpato il paesaggio del centro storico e degradato il patrimonio culturale di Roma – ha spiegato nella nota il presidente Carlo Rienzi –. Ora rimane da capire chi ha fornito autorizzazione ad un progetto così assurdo e in violazione delle stesse disposizioni del Comune, ed elevare le dovute sanzioni nei confronti dei funzionari responsabili”.(Com)