Senegal: testi offensivi contro presidente Sall, giornalista Gaye resta in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista senegalese Adama Gaye, agli arresti da lunedì scorso con l'accusa di aver "insultato" il presidente Macky Sall e di aver diffuso testi "contrari alla morale", resterà in carcere. Lo ha riferito ai media locali il suo avvocato Khouraissy Ba, precisando che Gaye, autore di numerosi scritti che denunciano la presunta mala gestione dell'amministrazione Sall, è stato arrestato lunedì dalla polizia giudiziaria ed ascoltato ieri da un tribunale di Dakar: la procura ha tempo fino a venerdì per decidere della sua situazione. "Mi considero un 'prigioniero di coscienza', un detenuto politico" per gli scritti su "questioni fondamentali per la sovranità nazionale del Senegal", ha detto Gaye, che si definisce un attivista per "la giustizia, la trasparenza ed il progresso" del Senegal. L'attivista si è concentrato in particolare sulla gestione delle risorse energetiche del paese e sui progetti di esplorazione previsti per il periodo 2021 e 2022. È autore del saggio "Cina-Africa: il drago e lo struzzo", e negli ultimi mesi ha regolarmente fatto appello al presidente Macky Sall e a suo fratello Aliou Sall in merito alla gestione degli idrocarburi che ha agitato negli ultimi mesi la classe politica e l'opinione pubblica senegalese. (segue) (Res)