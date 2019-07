Senegal: testi offensivi contro presidente Sall, giornalista Gaye resta in carcere (3)

- Subito dopo la pubblicazione dell’inchiesta Sall aveva negato di aver intascato la tangente di 250 mila dollari definendo la notizia "totalmente falsa". Il fratello del capo dello Stato aveva contestato in particolare la cifra di 10 miliardi di dollari, definendola "del tutto imprecisa". "Bbc", da parte sua, aveva ribadito in una dichiarazione che l'inchiesta non contiene "alcun errore". Dopo la diffusione dell'inchiesta un gruppo di politici dell'opposizione ha chiesto al parlamento di aprire un'inchiesta sulla gestione dei due blocchi di gas offshore in causa, mentre il presidente Macky Sall ha promesso di fare luce sullo scandalo. “Al di là del carattere privato di un cittadino che viene accusato di un reato, un ambito nel quale non posso intervenire, voglio che la verità venga ristabilita”, ha detto il capo dello Stato in un discorso diffuso dalla televisione di stato "Rts". I blocchi Cayar Offshore Profond e St. Louis Profond sono al centro di controversie dal 2012, quando è stata inaspettatamente aggiudicata a Petro-Tim la licenza nonostante non avesse un track record noto nel settore. Poco dopo, il fratello del presidente fu assunto nella compagnia. (Res)