Energia: Croazia, Commissione Ue approva piani per terminale gas a Krk

- La Commissione europea ha ritenuto che il programma croato a sostegno della costruzione e della messa in esercizio di un terminal di gas naturale liquido (Gnl) sull'isola di Krk siano in linea con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Lo si apprende dalla Commissione europea. Il progetto contribuirà alla sicurezza e alla diversificazione delle forniture di energia senza distorcere indebitamente la concorrenza. "Il nuovo terminal di Gnl in Croazia aumenterà la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e rafforzerà la concorrenza, a beneficio dei cittadini della regione. Abbiamo approvato le misure di sostegno che saranno concesse dalla Croazia perché si limitano a quanto è necessario per realizzare il progetto e in linea con le nostre norme sugli aiuti di Stato", ha dichiarato il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Le misure approvate oggi sosterranno la costruzione e il funzionamento di un terminale Gnl galleggiante, costituito da un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) e dalle connessioni alla rete nazionale di trasporto del gas. (segue) (Beb)