Energia: Croazia, Commissione Ue approva piani per terminale gas a Krk (2)

- Il terminal Gnl è progettato per trasportare fino a 2,6 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale nella rete di trasmissione nazionale croata a partire dal 2021. I costi totali di investimento per la costruzione del terminal ammontano a 233,6 milioni di euro. Cifra che sarà finanziata da un contributo azionario diretto di 32,2 milioni di euro da parte degli azionisti della società terminale Gnl; da un contributo di 101,4 milioni di euro dal meccanismo per collegare l'Europa, gestito a livello centrale dalla Commissione europea, tramite l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (Inea); da un contributo finanziario diretto di 100 milioni di euro dal bilancio statale croato. Inoltre, la Croazia concederà una compensazione tariffaria denominata "commissione di sicurezza dell'approvvigionamento", che è finanziata dai prelievi applicati dal gestore del sistema di trasporto del gas agli utenti del gas insieme alle tariffe di trasporto del gas, nel caso in cui i ricavi delle commissioni terminali non siano sufficienti a coprire spese operative. (segue) (Beb)