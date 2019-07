Energia: Croazia, Commissione Ue approva piani per terminale gas a Krk (3)

- La Croazia ha notificato alla Commissione il contributo finanziario diretto di 100 milioni di euro, nonché la commissione per la sicurezza dell'approvvigionamento. Entrambe le misure di sostegno comportano aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'Ue. La Commissione ha valutato tali misure di sostegno in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare in base agli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia. La Commissione ha riscontrato che le misure di aiuto sono necessarie, poiché il progetto non sarebbe realizzato senza di esse. A tale proposito, l'analisi finanziaria della Commissione ha dimostrato che le entrate provenienti esclusivamente dalle tariffe applicate agli utenti del terminale Gnl non sarebbero sufficienti per recuperare i costi di investimento e garantire una remunerazione sufficiente del promotore del Gnl. (segue) (Beb)