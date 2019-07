Energia: Croazia, Commissione Ue approva piani per terminale gas a Krk (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'esecutivo europeo, poi, le misure di aiuto sono proporzionate e pertanto limitate al minimo necessario, in quanto copriranno solo il "deficit di finanziamento", ovvero la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante la durata dell'investimento. Pertanto, la Commissione ha concluso che le misure sono in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in quanto contribuiscono a raggiungere ulteriori obiettivi strategici chiave dell'Ue, tra cui la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas e l'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Ue, senza falsare indebitamente la concorrenza. (Beb)