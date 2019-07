Ex Ilva: Venturi (Fiom) chiesti a Governo e Parlamento impegni per futuro di ArcelorMittal

- "Si è riunita oggi la Commissione Industria e Attività Produttive del Senato con i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm sulle prospettive industriali, ambientali ed occupazionali del sito di Taranto e del gruppo ArcelorMittal". Lo ha dichiarato in una nota Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil, che ha partecipato all'audizione alla Commissione Industria e Attività produttive del Senato. "Nel corso dell'audizione - ha proseguito Venturi - si sono valutati, insieme al quadro generale della domanda di acciaio e della crisi congiunturale di mercato in Europa, i rischi derivanti per la siderurgia italiana dalla sovracapacità produttiva e dall'insufficiente protezione commerciale a fronte della decisione degli Usa di imporre dazi sulle importazioni. E' infatti evidente che a rischio non sono solamente gli impianti produttivi di Taranto e degli stabilimenti ad esso collegati di Cornigliano e Novi Ligure, ma la tenuta complessiva del settore siderurgico nel nostro Paese e l'approvvigionamento per l'utilizzo finale nei settori in particolare dell'automotive, delle costruzioni e dell'aerospazio. Per queste ragioni, il Governo e il Parlamento si assumano la responsabilità di scegliere e di garantire le prospettive del sito ex Ilva di Taranto e del gruppo ArcelorMittal a cominciare dal rispetto degli impegni che sono stati sottoscritti con l'accordo di settembre del 2018 dal punto di vista del piano industriale, ambientale e occupazionale. Per fare ciò è indispensabile disporre di un quadro legislativo ragionevolmente stabile in grado di superare il conflitto tra diritti costituzionalmente tutelati, come quelli al lavoro ed alla salute, e allo stesso tempo di fornire certezze agli investitori in un settore strategico come quello dell'acciaio". (segue) (Ren)