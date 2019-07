Ex Ilva: Venturi (Fiom) chiesti a Governo e Parlamento impegni per futuro di ArcelorMittal (2)

- "Le vicende di questi mesi - ha continuato Venturi - con il superamento delle esimenti penali, già previsto dal decreto Salva Ilva del 2015, hanno introdotto invece elementi di incertezza che insieme alla insicurezza prodotta tra i lavoratori per gli incidenti ricorrenti, purtroppo anche mortali, hanno riportato le prospettive dell'ex Ilva ad un tornante particolarmente drammatico. Abbiamo quindi chiesto alla Commissione di farsi carico di rappresentare e di audire il Governo in merito all'urgenza di trovare una soluzione equilibrata in vista della scadenza del 6 di settembre, data fissata per il definitivo superamento delle esimenti penali. A conclusione dell'audizione il presidente della Commissione si è assunto l'impegno di dare seguito alle richieste delle organizzazioni sindacali nell'ambito di un'iniziativa più generale tesa alla salvaguardia di un settore strategico per l'economia complessiva del Paese". (Ren)