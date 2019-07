Terrrosimo: Tunisia, imam arrestato a Djerba

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato ieri, 30 luglio, un imam che predicava sull’isola di Djerba. Secondo il sito web informativo “Kapitalis”, l’uomo è sospettato di essere collegato a una cellula terroristica recentemente smantellata a Tunisi. L’arresto è scattato in base a un mandato di perquisizione emesso dall'unità nazionale antiterrorismo. Le forze di sicurezza hanno arrestato nella stessa operazione anche una donna, considerata un’estremista religiosa, ricercata per terrorismo e già condannata in contumacia a un anno di carcere. La stessa brigata del distretto di sicurezza di Djerba ha arrestato la scorsa settimana due giovani di 23 e 25 anni, anch'essi sospettati di terrorismo. (Tut)