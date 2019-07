Bulgaria: si dimette capo commissione per contrasto corruzione

- Il capo della commissione bulgara per il contrasto della corruzione, Plamen Georgiev, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha annunciato oggi la presidente del parlamento di Sofia, Tsveta Karayancheva, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Sofia Globe". Non sono state forniti tuttavia ulteriori dettagli sulla motivazione della decisione. I deputati hanno accettato la proposta di Karayancheva per inserire in agenda l'approvazione delle dimissioni di Georgiev.(Bus)