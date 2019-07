Bilancio Roma: Pacetti (M5s), tra poco in aula per approvazione assestamento

- "In Campidoglio, fra poco Aula per approvazione dell’assestamento di bilancio. Una manovra elaborata di concerto con la giunta che darà nuove risorse ai Municipi privilegiando gli investimenti su scuole e strade". Così il capogruppo capitolino del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti, in un post su Facebook. (Rer)